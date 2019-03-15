На Макгрегора подали в суд

Пятница, 15 Март 2019 Мир Мир

На Макгрегора подали в суд

Ахмед Абдирзак, чей телефон разбил ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, подал в суд на спортсмена. 

Пострадавший рассчитывает отсудить у Макгрегора 15 тысяч долларов. Он обвиняет бойца в нападении, угрозе физическим насилием и намеренном причинении морального ущерба. Адвокат Макгрегора уже прокомментировал иск, назвав это «попыткой заработать быстрых денег».

Инцидент с участием бойца произошел 12 марта в Майами (штат Флорида, США). Макгрегор отобрал телефон у решившего сфотографировать его Абдирзака и бросил аппарат на землю. Полиция задержала ирландского спортсмена. Макгрегор вышел на свободу только после уплаты залога.

9 марта Макгрегор выполнил предписания суда по другому делу. За нападение на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец был обязан пройти курс управления гневом и выполнить общественные работы.

Макгрегор — бывший чемпион UFC. Он становился обладателем пояса в двух весовых категориях.

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