На Макгрегора подали в суд

Пострадавший рассчитывает отсудить у Макгрегора 15 тысяч долларов. Он обвиняет бойца в нападении, угрозе физическим насилием и намеренном причинении морального ущерба. Адвокат Макгрегора уже прокомментировал иск, назвав это «попыткой заработать быстрых денег».

Инцидент с участием бойца произошел 12 марта в Майами (штат Флорида, США). Макгрегор отобрал телефон у решившего сфотографировать его Абдирзака и бросил аппарат на землю. Полиция задержала ирландского спортсмена. Макгрегор вышел на свободу только после уплаты залога.

9 марта Макгрегор выполнил предписания суда по другому делу. За нападение на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец был обязан пройти курс управления гневом и выполнить общественные работы.

Макгрегор — бывший чемпион UFC. Он становился обладателем пояса в двух весовых категориях.