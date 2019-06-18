На Мальте пройдет музыкальный фестиваль Summer Daze

Мероприятие пройдет с 11 по 17 августа 2019 года в национальном парке Та-Кали (Ta Qali National Park). На открытии выступят хаус-дуэт The Martinez Brothers и артисты мальтийского лейбла Gringos.

Основные мероприятия Summer Daze пройдут в парке Та-Кали. Именно здесь в прошлом году выступала знаменитая поп-певица Rita Ora, легенды андеграунда Paul Kalkbrenner, диджей Loco Dice, диджей Green Velvet и многие другие. С 16 по 17 августа в рамках фестиваля выступят David Guetta, Tyga, Джеймс Артур, Дэнни Ховард, Alle Farben и группа Tenishia, пишет euromag.ru.

Кристиан «Бобо» Вьери, бывший нападающий сборной Италии, отыграет диджей-сет на вечеринке у бассейна на пляже Медасия, а в клубе UNO состоится шоу Vida Loca. Там же пройдет закрытие Summer Daze. В последний фестивальный день перед зрителями выступит король хаус-музыки Roger Sanchez и диджей из Майями Kristen Knight.

Вход на фестиваль бесплатный.