На Марсе нашли насекомых

Однако, как пишет издание Science Alert, это может быть примером профессиональной парейдолии, когда восприятие исследователя заточено на поиск того, что он изучал в течение долгих лет.

Как заявил Ромозер, на Марсе до сих пор существуют формы жизни, аналогичные членистоногим на Земле и обладающие такими анатомическими особенностями, как крылья, панцири, усики и сегментированные симметричные тела. Энтомолог тщательно осмотрел фотографии, на которых нашел структуры, которые сильно выделяются на фоне реголита — верхнего рыхлого слоя марсианского грунта. Некоторые из них принимали позы, характерные для двигающегося и летящего насекомого, и даже имели что-то, напоминающее глаза.

Как только ученым была описана базовая форма, он начал находить на других фотографиях подобные формы, менее отчетливые, но столь же достоверные. Ромозер считает, что его находка должна стать началом для новых исследований, которые подтвердят существование жизни на Марсе.

По мнению автора Science Alert, энтомолог стал жертвой распространенной иллюзии — парейдолии, когда в случайных деталях изображения проступают знакомые образы, например, лица людей или морды животных. Одним из знаменитых примеров парейдолии является фотография «Лица на Марсе» («Марсианский сфинкс»), которое возникло при сочетании игры света и тени и низкого разрешения камеры, сделавшей снимок. Ромозер проработал профессором энтомологии 45 лет, и, вероятно, его мозг научился легко обнаруживать «насекомоподобные» черты в окружающих его вещах.