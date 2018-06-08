На Марсе нашли признаки существования жизни

Исследователи допускают, что вещества могли образоваться в результате жизнедеятельности инопланетных организмов. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Специалисты проанализировали образцы грунта, взятые марсоходом Curiosity в рамках миссии Mars Science Laboratory в двух местах кратера Гейла. Ровер подверг пробы нагреванию до 500-850 градусов Цельсия, определив выделившиеся при этом молекулы. Полученные учеными данные показывают, что среди них были такие органические соединения, как тиофен, 2- и 3-метилтиофены, метантиол и диметилсульфид. Кроме того, был найден сероводород, диоксид серы, молекулярный кислород и углекислый газ.

Ученые отмечают, что многие обнаруженные молекулы могут быть фрагментами более крупных соединений. Их вероятными источниками могли быть как живые существа, так и метеориты и геологические процессы, в том числе вулканизм или гидротермальная активность. Точное происхождение сложно установить, поскольку явные признаки их биологической природы могли быть уничтожены радиацией и диагенезом (превращением рыхлых осадков в твердые горные породы).

По мнению планетологов, органические вещества лучше сохранились в марсианских породах на большей глубине, где они в меньшей степени подвержены окислению и ионизации.