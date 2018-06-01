На мосту в Крым произошло первое ДТП

Пятница, 01 Июнь 2018 Мир Мир

На мосту в Крым произошло первое ДТП

Первое дорожно-транспортное происшествие, зафиксированное на мосту в Крым, обошлось без жертв.

«За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме», - говорится в сообщении.

Представитель заказчика строительства также отметил, что основными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту являются превышение скоростного режима и остановки.

При этом за май эксплуатационная служба Крымского моста провела эвакуацию 17 автомобилей, в том числе трех автобусов. Основная причина - поломка транспортных средств.

Автодорога по Крымскому мосту - участок федеральной автомобильной дороги А-290, 141-160 километры. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1Б, четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысячи автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость - 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.

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