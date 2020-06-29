На Netflix покажут коллекцию короткометражек об изоляции

Понедельник, 29 Июнь 2020 Мир

На Netflix покажут коллекцию короткометражек об изоляции

Серия короткометражек «Homemade», снятых режиссерами по всему миру в период изоляции из-за пандемии коронавируса, выйдет на платформе Netflix.

Чилийский кинорежиссер Пабло Ларраин со своим братом Хуаном де Диасом собрали команду, в которую вошли 17 кинематографистов. Они сняли короткометражные фильмы продолжительностью 5−7 минут. Для съемок режиссерам разрешалось применять только ту технику, которая имелась в доме.
«Мы проживаем различные ситуации, но есть много общих вещей. Вот сердце этого проекта и того вызова, который перед нами стоял», — отметил режиссер, Пабло Ларраин.
Свои короткометражные фильмы в рамках проекта представили Кристен Стюарт, Мэгги Джилленхол, Паоло Соррентино, Дэвид МакКензи и другие кинематографисты. Фильмы авторы снимали в США, Франции, Германии, Италии, Португалии, Шотландии, Чили, Мексике, Ливане и Японии.

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