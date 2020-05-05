На обложке модного журнала впервые появилась 85-летняя женщина

Сейчас звезде фильмов о Джеймсе Бонде 85 лет.

В своем интервью изданию она призналась, что стареть нелегко, и выразила недоумение тем, что некоторые говорят, что 80 лет — это те же 70 или 60. При этом на вопрос журналиста о том, как она относится к пенсии, актриса прокричала: «Нет! Нет! Нет! Не используйте это слово в моем доме! Вымойте рот!»

Она также отклонила мысль об уходе со сцены и экрана.

Дочь актрисы рассказала журналу, что съемка для Vogue придала уверенности ее матери.

«Она вернулась с фотосессии, буквально думая, что она Бейонсе», — смеясь, отметила женщина.

Денч поделилась и тем, что сделала первую татуировку со словами «Carpe diem» («Лови момент») в свой 81 день рождения.

Она также прокомментировала свою игру в мюзикле «Кошки», который в 2019 году вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Некоторые пользователи Twitter тогда обнаружили сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными. Денч сказала, что ей не понравилась героиня, которую она играла, поэтому потом она даже не посмотрела полный фильм.

В июне прошлого года Джуди Денч поддержала обвиненных в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Она сказала, что осуждает поведение коллег, однако ее беспокоит то, что из-за скандалов их работа будет забыта. Денч отметила, что своим успехом во многом обязана Вайнштейну, а Спейси очень поддержал ее после смерти мужа Майкла Уильямса в 2001 году.