На обратной стороне Луны впервые сели

Четверг, 03 Январь 2019 Мир Мир

На обратной стороне Луны впервые сели

Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны.

Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, РИА Новости.

На борту находится луноход, который проведет исследования и эксперименты, в том числе опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.

«Чанъэ-4» высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Он был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

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