На «Оскаре» назвали лучший фильм года

Понедельник, 25 Февраль 2019 Мир Мир

На «Оскаре» назвали лучший фильм года

Премию «Оскар» как лучший фильм 2018 года получила лента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли.

Об этом говорится в Twitter Американской киноакадемии в понедельник, 25 февраля.

Фильм рассказывает реальную историю путешествия темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по югу США. Главные роли в ленте исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.

Главной документальной картиной признан «Свободный подъем в одиночку», в коротком метре победила документалка «Точка. Конец предложения». Лучшим фильмом на иностранном языке жюри киноакадемии объявило «Рому» Альфонсо Куарона. Среди короткометражных лент критики отметили «Кожу» Гая Нэттива и Джейми Рэя Ньюмана.

Лучшей полнометражной анимационной картиной стал «Человек-паук: Через вселенные» режиссеров Боба Персикетти, Питера Рамзи и Родни Ротмана, а главным короткометражным мультфильмом года назван «Бао» за авторством Доми Ши.

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