На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога

Об этом сообщает местное издание Tribune de Geneve.

Происшествие случилось рано утром в среду, 5 июня, во время проведения ремонтных работ на канатной дороге.

Один из работников от полученных травм скончался на месте. Двое его коллег получили серьезные травмы и еще один — травмы средней тяжести.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.