На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога

Четверг, 06 Июнь 2019 Мир Мир

На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога

На популярном швейцарском курорте Энгельберг оборвалась канатная дорога, в результате чего несколько человек пострадали и один погиб.

Об этом сообщает местное издание Tribune de Geneve.

Происшествие случилось рано утром в среду, 5 июня, во время проведения ремонтных работ на канатной дороге.

Один из работников от полученных травм скончался на месте. Двое его коллег получили серьезные травмы и еще один — травмы средней тяжести.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.

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