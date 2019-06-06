На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога
На популярном швейцарском курорте Энгельберг оборвалась канатная дорога, в результате чего несколько человек пострадали и один погиб.
Об этом сообщает местное издание Tribune de Geneve.
Происшествие случилось рано утром в среду, 5 июня, во время проведения ремонтных работ на канатной дороге.
Один из работников от полученных травм скончался на месте. Двое его коллег получили серьезные травмы и еще один — травмы средней тяжести.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.