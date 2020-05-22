На севере Англии археологи нашли игрушечную мышь из кожи

Скорее всего, кожаная мышь, которая датируется периодом между 105 и 130 годами нашей эры, была детской игрушкой или использовалась для розыгрышей.

Как пишет журнал «Машины и механизмы», римский форт Виндоланда расположен в двух километрах к югу от стены Адриана, каменного барьера длиной в 117 километров, построенного около 122 года нашей эры, пишет euromag.ru.

Такие артефакты, как кожаная игрушечная мышь, встречаются очень редко – материалы быстро сгнивают.