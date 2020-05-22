На севере Англии археологи нашли игрушечную мышь из кожи

Пятница, 22 Май 2020 Мир Мир

На севере Англии археологи нашли игрушечную мышь из кожи

Во время раскопок в форте Виндоланда на севере Англии археологи обнаружили полоску кожи в форме мыши.

Скорее всего, кожаная мышь, которая датируется периодом между 105 и 130 годами нашей эры, была детской игрушкой или использовалась для розыгрышей.

Как пишет журнал «Машины и механизмы», римский форт Виндоланда расположен в двух километрах к югу от стены Адриана, каменного барьера длиной в 117 километров, построенного около 122 года нашей эры, пишет euromag.ru.

Такие артефакты, как кожаная игрушечная мышь, встречаются очень редко – материалы быстро сгнивают.

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