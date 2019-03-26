На стену на границе с Мексикой выделят миллиард долларов

Участок стены высотой примерно 5,4 метра будет располагаться в городах Юма и Эль-Пасо. Общая его протяженность составит около 91 километра.

Отмечается, что деньги также потратят на поддержку министерства внутренней безопасности, таможни и пограничного патруля, а также на установку освещения и строительство дорог в этих районах. Основное внимание уделят блокировке коридоров, через которые в страну поступает контрабанда и наркотики.

В марте стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. До этого разногласия между президентом и законодателями по поводу сооружения привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. Он продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года.

Позже Трамп все-таки согласился подписать принятый Конгрессом временный бюджет, однако запланированные им восемь миллиардов долларов на строительство стены он решил получить с помощью введения режима ЧП.