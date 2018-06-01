На Украине для получения гражданства введут экзамен на знание языка

Пятница, 01 Июнь 2018 Мир Мир

На Украине для получения гражданства введут экзамен на знание языка

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству ввести экзамен по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство, говорится в обнародованном в пятницу указе президента.

Ранее Порошенко подписал указ о мерах укрепления статуса украинского языка и создании единого украинского культурного пространства.

Как сообщается в указе, кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепление его государственного статуса, выработку действенных механизмов его защиты и развития.

Десятилетняя программа должна, в частности, предусматривать содействие в изучении украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов, введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство Украины.

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