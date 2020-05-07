На Украине пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек

Четверг, 07 Май 2020 Мир Мир

На Украине пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) пенсионерка заразила коронавирусом 35 человек.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на местный центр первичной медико-санитарной помощи.

Инфекцию диагностировали 5 мая. Сама 63-летняя пенсионерка уже четыре дня находится в инфекционной больнице, и ее состояние оценивается как тяжелое.

Остальные 35 заразившихся в возрасте от 21 до 83 лет также остаются под наблюдением медиков. Как уточняют «Українськi новини», все они контактировали с заболевшей. Выяснилось также, что ее 37-летний сын обратился к врачу с ОРВИ и получил положительный ПЦР-тест 1 мая. Его контакты проверяются.

5 мая в Днепропетровской области поставлен антирекорд по выявлению зараженных коронавирусной инфекцией — 90 человек. В предыдущие дни обнаруживали по 17-18 инфицированных. За минувшие сутки, 6 мая, в регионе зафиксировано 56 новых случаев коронавируса.

По последним данным, с начала эпидемии на Украине был выявлен 13 691 пациент с коронавирусом, скончались 340 зараженных.

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