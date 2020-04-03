На Украине выпустили первый журнал Vogue для мужчин

Пятница, 03 Апрель 2020 Мир Мир

На Украине выпустили первый журнал Vogue для мужчин

Украинская редакция модного журнала Vogue выпустила первый в истории мужской номер Vogue Man.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте издания.

На обложке выпуска, который будет доступен для покупки в апреле, запечатлен нидерландский манекенщик Паркер ван Ноорд (Parker Van Noord). Автором снимка стал фотограф Мэтью Брукс (Mathew Brookes).

«Когда мы планировали и создавали этот журнал, никто не мог представить, что нас ждет пандемия COVID-19. Но номер напечатан, завтра вы увидите его в супермаркетах и ​​киосках, работающих во время карантина. Надеемся, что Vogue Man UA станет вашим спутником в эти непростые времена и вдохновит продолжать жить в полную силу, ведь рано или поздно все вернется и встанет на свои места. А тем временем берегите себя и своих близких!» - говорится в описании поста.

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