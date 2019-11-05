На юге Франции обнаружили грузовик с мигрантами

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Мир Мир

На юге Франции обнаружили грузовик с мигрантами

На автодороге на юге Франции обнаружили 31 гражданина Пакистана в кузове грузовика.

Водителя фуры (также гражданина Пакистана) поместили под стражу. Об этом 2 ноября сообщает прокуратура Ниццы.

Пакистанских мигрантов в грузовике обнаружили в ходе проверки на пункте оплаты дорожной пошлины недалеко от границы с Италией. Среди них — трое подростков. Всех мигрантов передали итальянским властям в рамках мер, введенных в ноябре 2015 года, когда вернули пограничный контроль.

В прокуратуре отметили, что попытаются выйти на сеть и заказчиков, сообщает euromag.ru.

В ночь на 23 октября в фуре-рефрижераторе к востоку от Лондона обнаружили тела 39 человек. В полиции считают, что, вероятно, это граждане Вьетнама.

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