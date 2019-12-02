Набережная Валетты превратилась в рождественскую деревню
1 декабря набережная Валлетты, столицы Мальты, превратилась в маленькую рождественскую деревню.
Здесь состоятся различные музыкальные выступления и рождественские концерты для всей семьи. Самые маленькие гости смогут принять участие взапуске воздушных шаров, настольных играх, уроках живописи и всевозможных мастер-классах, пишет euromag.ru.
Желающие смогут сделать аквагрим, сфотографироваться с Санта Клаусом и встретиться с любимыми персонажами мультфильмов и сказок.