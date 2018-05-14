Нацбанк Украины выпустит «картофельную» монету

Как сообщается на сайте Нацбанка Украины, серебряная коллекционная монета, посвященная копанию картошки, поступит в обращение 22 мая. На реверсе монеты размещены позолоченые сгорбленые фигуры мужчины и женщины «в форме сердца», а на аверсе - композиция, изображающая помесь древа жизни с кустом картофеля.

В украинском ведомстве утверждают, что новая коллекционная монета подчеркивает ценность земли-кормилицы.

Сообщение Нацбанка Украины: «Монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере исконной украинской ценности - земли-кормилицы. Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца».