Нацистский концлагерь принял рекордное число посетителей

Среда, 09 Январь 2019 Мир Мир

Нацистский концлагерь принял рекордное число посетителей

Музей холокоста, организованный на месте нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, за 2018 год посетили 2,15 миллиона человек со всего мира.

Это рекордный показатель — предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, был меньше примерно на 50 тысяч. Музей, расположенный в южной части Польши, посетили 405 тысяч поляков, 281 тысяча британцев, 136 тысяч американцев, 116 тысяч итальянцев, 95 тысяч испанцев, 76 тысяч немцев, 69 тысяч французов и 65 тысяч граждан Израиля.

Сайт музея за прошедший год собрал больше 27 миллионов просмотров.

В крупнейшем концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау (известный как Освенцим по названию соседнего города) с 1940 по 1945 год были убиты примерно 1,1 миллиона человек. В основном жертвами стали евреи, которых туда свозили со всей Европы. Также среди них были поляки, цыгане и советские пленные.

День освобождения Освенцима советскими войсками установлен ООН в качестве Международного дня памяти жертв Холокоста. Музей на его территории существует с 1947 года. 150 зданий и около 300 разрушенных построек, составляющие комплекс лагеря смерти, с 1979 года находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО.

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