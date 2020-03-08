Над сыном Гарри и Меган нависла угроза похищения
Сын Гарри и Меган Арчи может быть похищен, сказал в интервью передаче «Доброе утро, Британия» Кен Уарфе, бывший охранник принцессы Дианы.
Он считает, что из-за шумихи в связи с переездом Гарри и Меган в Канаду над мальчиком висит реальная угроза похищения, а королеве Елизавете стоит все-таки финансировать охрану Сассекских из собственных средств.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри, сложившие с себя часть королевских обязанностей, перебираются в Калифорнию.
Правда, только на лето – сейчас они присматривают дом в Лос-Анджелесе, родном городе Меган, пишет euromag.ru.
В списке желаний Меган – возможность принимать дома гостей.