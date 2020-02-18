Найден еще один двойник Меган Маркл

Вторник, 18 Февраль 2020 Мир Мир

Найден еще один двойник Меган Маркл

В США найден еще один двойник герцогини Сассекской Меган: ею оказалась стюардесса авиакомпании JetBlue.

Об этом сообщает портал Daily Star.

Кристин Матис (Christine Mathis) начали путать с Маркл после участия последней в сериале «Форс-мажоры» в 2011 году. Однако внимание к ней возросло, когда актриса стала возлюбленной принца Гарри.

Фанаты 38-летней Маркл часто ошибочно останавливают Матис во время работы, а служба безопасности аэропорта уже несколько раз проверяла ее паспорт, чтобы убедиться в том, что она не является членом королевской семьи.

«Пассажиры много раз спрашивали, почему я работаю стюардессой, если я замужем за принцем. Такое происходит достаточно часто, но меня это не злит. Меган — прекрасная женщина, и мне льстит то, что меня сравнивают с ней», — рассказала член экипажа.

Бортпроводница надеется заработать на своей схожести с королевской особой. Она уже приняла участие в фотосессии с двойником принца Гарри. «Моя мечта — сыграть Меган в фильме про нее», — отметила женщина.

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