Найден хитрый способ получения скидок в аэропортах

Пассажирка надела черный пиджак бренда Pinup Girl Clothing, повязав на шею красный шарф, и неожиданно получила скидку в ресторане аэропорта. По словам пассажирки, ее наряд напоминал внешний вид стюардессы.

«Перед рейсом в Сан-Франциско я решила позавтракать в аэропорту. Чуть позже я заметила по чеку, что мне сделали скидку сотрудника, — поделилась она на Reddit. — Когда я убирала чек в карман, я нашла квитанции из других аэропортов и, за исключением одного, на них была скидка сотрудника. Однако стюардессой я здесь не работаю».

Другие пользователи сети также подтвердили, что в пиджаках их принимали за работников аэропорта и предоставляли скидку.