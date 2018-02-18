Найден простой способ оставаться стройным

Воскресенье, 18 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден простой способ оставаться стройным

Японские ученые представили очередное исследование, которое выявило связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела, а также окружностью талии.

Результаты исследования опубликованы в в журнале BMJ Open.

Учеными были изучены данные, собранные в ходе медицинских осмотров более 59 700 человек в период с 2008 по 2013 годы. Участникам было задано семь вопросов об их образе жизни, в том числе о скорости принятия пищи. Результаты показали, что среди тех, кто привык есть медленно, ожирением страдали 21,5 процент. Среди тех, кто ел со средней скоростью, ожирение было диагностировано у 30 процентов, а среди привыкших есть быстро - у 45 процентов. Размер окружности талии также увеличивался пропорционально скорости принятия пищи.

Следует отметить, что исследование проводилось только среди людей, страдающих диабетом второго типа, в подопытных группах было мало людей старшего возраста, кроме того не учитывались уровень физических нагрузок и количество потребляемой ежедневно пищи.

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