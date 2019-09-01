Найден простой способ похудеть без диеты

Об этом рассказал диетолог Грейми Томильсон (Graeme Tomlinson), чьи рекомендации приводит The Sun.

По словам Томильсона, иногда большие порции пищи кажутся не такими уж и большими, однако на самом деле в них содержится в три раза больше калорий, чем необходимо организму. В качестве примера он привел пиццу с пепперони марки Domino's: в стандартной пицце содержится 678 калорий, в то время как в большой — 1923.

«Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков. Именно из-за них обычно растет вес», — пояснил эксперт.