Найден самый популярный общественный туалет

Популярность уборной связывают с тем, что ее создал знаменитый австрийский художник Фриденсрайх Хундертвассер. Для создания туалета он использовал кирпичи разрушенного здания Банка Новой Зеландии, плитки, изготовленные студентами колледжа Bay of Islands, бутылки, куски бетона, стали и меди. Хундертвассер построил уборную 20 лет назад, и умер ровно через год после завершения работы, так и не узнав, что его творение получило мировое признание.

Отмечается, что ежедневно возле уборной, расположенной рядом с небольшим городом Кавакава, собирается огромная очередь из туристов, большинство из которых даже не пользуются удобствами туалетной комнаты, а просто снимают его интерьер.