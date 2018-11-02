Найден способ ходить на каблуках без боли

Пятница, 02 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден способ ходить на каблуках без боли

Сиднейский ортопед Кейт Макартур (Kate Mcarthur) дала несколько советов, как носить обувь на высоких каблуках с наименьшим дискомфортом.

Ее слова приводит Daily Mail.

По данным Макартур, во время ношения каблуков 75 процентов массы тела переходит на подушечки стоп. «Они дают дополнительную нагрузку на кости, мышцы, связки, сухожилия и на кожу, не говоря уже о лодыжках, коленях, бедрах и пояснице», — предупредила врач.

Чтобы избежать боли, перед выходом Макартур порекомендовала разнашивать каблуки дома. В случае, если ноги не привыкли к подобной обуви, ортопед призывает каждый день проводить в ней недолгое время.

Во-вторых, эксперт посоветовала покупать новые туфли во второй половине дня. «К середине дня ноги распухают естественным образом. Это поможет вам подобрать правильный размер», — объяснила она.

В-третьих, необходимо клеить специальные гелевые накладки или силиконовые лейкопластыри как на пятку, так и на подушечки стоп. Макартур также советует коротко подпиливать ногти на пальцах, чтобы избежать вросшего ногтя, и пользоваться антиперспирантом.

В июне внутри туфель Кейт Миддлтон заметили прозрачные подушечки-стикеры, которые были приклеены к подошвам ее ступней. По словам королевского инсайдера Виктории Арбитер, приклеенные к колготкам туфли — это часть королевского этикета.

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