Найден способ облегчить длительный перелет

Во-первых, до вылета можно выпить таблетку активированного угля, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением на борту. Также перед полетом рекомендуется прогуляться по аэропорту, чтобы в самолете чувствовать себя энергичным.

Помимо этого, Ассоциация врачей авиационной медицины посоветовала пассажирам выпивать во время рейса по крайней мере один стакан (250 миллилитров) воды каждый час, чтобы справиться с обезвоживанием организма. По словам представителей, низкая влажность воздуха на борту самолета (20 процентов) приводит к головным болям и сухости в горле.

Следующий совет — каждый час немного разминаться во время полета. «Просто прогуляйтесь до уборной или до кресла своей тети, которая сидит в другой части самолета», — посоветовал один из экспертов.

Кроме того, для комфортного перелета следует выбирать удобную одежду, которая не сковывает движения.