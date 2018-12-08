Найден способ облегчить длительный перелет

Суббота, 08 Декабрь 2018 Мир Мир

Найден способ облегчить длительный перелет

Эксперты индустрии путешествий составили список советов, которые помогут чувствовать себя комфортно во время длительного перелета.

Во-первых, до вылета можно выпить таблетку активированного угля, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением на борту. Также перед полетом рекомендуется прогуляться по аэропорту, чтобы в самолете чувствовать себя энергичным.

Помимо этого, Ассоциация врачей авиационной медицины посоветовала пассажирам выпивать во время рейса по крайней мере один стакан (250 миллилитров) воды каждый час, чтобы справиться с обезвоживанием организма. По словам представителей, низкая влажность воздуха на борту самолета (20 процентов) приводит к головным болям и сухости в горле.

Следующий совет — каждый час немного разминаться во время полета. «Просто прогуляйтесь до уборной или до кресла своей тети, которая сидит в другой части самолета», — посоветовал один из экспертов.

Кроме того, для комфортного перелета следует выбирать удобную одежду, которая не сковывает движения.

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