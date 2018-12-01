Найден способ похудеть без диеты

Суббота, 01 Декабрь 2018 Мир Мир

Найден способ похудеть без диеты

Австралийский диетолог Джессика Сепель предложила альтернативу распространенным блюдам с высоким содержанием калорий. 

Во-первых, Сепель посоветовала заменить традиционную основу пиццы на цветную капусту. Во-вторых, вместо калорийной мучной пасты диетолог предложила тонко нарезать цукини, а также купить макароны, изготовленные из гороха, киноа, красной фасоли или риса.

Помимо этого, по словам Сепель, миндальное молоко с какао станет альтернативой горячему шоколаду и послужит «идеальным напитком перед сном».

Также диетолог поделилась рецептом здорового мороженого. Для его приготовления нужно смешать в блендере замороженные бананы, миндальное молоко, немного морской соли, корицы и кленового сиропа, пока консистенция не станет похожа на мороженое.

В заключение Сепель отметила, что чипсы домашнего приготовления станут альтернативой покупным при похудении.

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