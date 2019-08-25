Найден способ предотвратить неизлечимую стадию рака

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи расшифровали структуру рецептора, который играет решающую роль в миграции раковых клеток в другие ткани и органы. Важным путем их распространения является лимфатическая система, которая проходит через все тело. Через нее также проходят белые кровяные клетки, защищающие организм от патогенов, при этом им помогает мембранный белок, называемый рецептором хемокинов 7 (CCR7). Он воспринимает внешние сигналы и передает их внутрь клетки.

Известно, что в клетках позвоночных существует 20 типов рецепторов хемокинов, которые способны взаимодействовать с более чем 40 хемокинами, — сигнальными молекулами, воздействующие на поведение клеток. CCR7, связываясь с ними, контролирует движение клетки в организме, заставляя их перемещаться в направлении высокой концентрации соответствующих хемокинов.

CCR7 также находится на поверхности раковых клеток, способствуя их проникновению из опухоли в лимфатическую систему. Однако, чтобы найти ингибитор рецептора, необходимо узнать структуру последнего. Получив информацию о строении мембранного белка, ученые смогли подобрать пять подходящих молекул-кандидатов, которые связываются с рецептором и препятствуют получению клеткой химического сигнала.