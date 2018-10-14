Найден способ разгладить одежду без утюга

Воскресенье, 14 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден способ разгладить одежду без утюга

Британское издание Daily Mail рассказало о простом способе разгладить одежду без утюга.

Необходимо положить сухие вещи в стиральную машину, насыпать в барабан несколько кубиков льда и включить режим сушки. В процессе нагревания льда образуется водяной пар, который и отпарит ткань, позволяя заломам и складкам распрямиться.

Однако не стоит заполнять стиральную машину большим количеством одежды. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется положить всего несколько вещей.

Кроме того, этот способ больше подходит для разглаживания изделий из тонкой ткани.

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