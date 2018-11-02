Найден способ заставить организм бороться с раком

Пятница, 02 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден способ заставить организм бороться с раком

Бельгийские ученые раскрыли молекулярный механизм, который подавляет иммунную систему и способствует развитию рака.

Исследователи также определили антитело, которое может заблокировать действие этого механизма, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Регуляторные Т-лимфоциты (Т-супрессоры) контролируют силу и продолжительность иммунного ответа, предотвращая развитие аутоиммунных заболеваний. Эти клетки высвобождают цитокин, называемый трансформирующимся ростовым фактором бета (TGF-beta). Находящиеся поблизости лимфоциты его распознают и снижают свою активность. Исследователи выяснили, что в выработке TGF-beta играют роль белки GARP, находящиеся на поверхности Т-супрессоров.

Исследователи использовали рентгеновскую кристаллографию с целью определения трехмерной структуры белкового комплекса GARP и TGF-beta. Для получения кристаллов они разработали метод стабилизации комплекса с помощью специфических антител. Оказалось, что GARP имеет подковообразное строение и удерживается в таком виде молекулами TGF-beta. Антитело препятствует разделению двух молекул и предотвращает высвобождение цитокина.

По словам ученых, результаты работы помогут разработать новые препараты для лечения рака, которые нацелены на блокировку выработки TGF-beta.

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