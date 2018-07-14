Найден ярчайший объект в ранней Вселенной

Суббота, 14 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найден ярчайший объект в ранней Вселенной

Астрономы обнаружили квазар на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли, который является ярчайшим объектом в ранней Вселенной.

Квазар PSO J352.4034-15.3373 был найден с помощью радиотелескопа Very Long Baseline Array. Ученые зарегистрировали яркую в радиочастотной области спектра струю или струи (джеты) плазмы, которые выбрасываются из окрестностей квазара на скоростях, близких к скорости света.

По словам астрономов, PSO J352.4034-15.3373 состоит из трех компонентов, одним из которых является массивная черная дыра, а другими - две струи с каждой стороны от объекта или, что более вероятно, частями одной струи. Если последнее подтвердится, то ученые могут с высокой точностью определить скорость распространения джета. В случае двух струй PSO J352.4034-15.3373 будет рассматриваться либо как относительно молодой объект, либо как квазар, расположенный в плотной среде, замедляющей джеты.

Дальнейшие исследования должны помочь определить, какой из двух вариантов является истинным.

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