Найдена главная причина любви к алкоголю

Четверг, 31 Октябрь 2019 Мир Мир

Найдена главная причина любви к алкоголю

Ученые США определили участок в мозге, который отвечает за формирование пагубных привычек, в том числе к употреблению алкоголя, и любовь к сладкому.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Обнаруженная нейронная цепь производит ключевое соединение, влияющее на импульсивность, — меланин-концентрирующий гормон (МСН). МСН используется нейронами гипоталамуса и связан с формированием аппетита и склонностью принимать лекарственные препараты.

В серии экспериментов с участием крыс было продемонстрировано, что импульсивность не связана с голодом. В одном из опытов крыса нажимала рычаг, получая угощение с высоким содержанием жиров и углеводов. Грызун мог достать следующую порцию угощения, лишь нажав рычаг через 20 секунд после предыдущего нажатия. Крыса становилась нетерпеливой и часто нажимала рычаг до истечения времени, сбрасывая таймер.

В другом опыте крысы могли выбирать между двумя рычагами. Нажав один рычаг, животное немедленно получало награду, а нажатие другого давало пять угощений, но необходимо было прождать 30-45 секунд. Грызуны предпочитали пользоваться первым рычагом.

Ученые сканировали мозг подопытных животных и установили, какие нейроны вырабатывают МСН. Оказалось, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе, которые с помощью нейропептида передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, участвующим в формировании эмоций, памяти и тормозящим контроль.

Исследователи планируют изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. Это поможет разработать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)