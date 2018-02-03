Найдена новая опасность сахара

Кратко о результатах научной работы рассказывает издание Science Alert.

Научная работа проводилась в рамках долговременного исследования English Longitudinal Study of Ageing, начавшегося в 2002 году. Ученые в течение примерно десяти лет отслеживали состояние здоровья 5 189 человек в возрасте старше 50 лет, при этом половина всех участников была представлена женщинами. Оценивался уровень когнитивных способностей участников, а также содержание в крови HbA1c - гликированного гемоглобина, по которому можно судить о средней концентрации сахара в крови за длительный период времени.

Хотя у всех участников наблюдалось некоторое снижение когнитивных способностей по мере старения, исследователи выяснили, что высокий уровень HbA1c коррелирует с резким спадом интеллекта. Это характеризовалось ухудшением памяти и исполнительных функций, позволяющих планировать действия и выбирать, на какие стимулы следует реагировать.

Исследователи уже знали о том, что диабет второго типа (неинсулинозависимый), при котором ухудшается усвоение глюкозы, может увеличивать риск болезни Альцгеймера, однако впервые было показано, что нейродегенеративные заболевания непосредственно связаны с сахаром в крови. Ухудшение когнитивных способностей наблюдалось у участников без диабета, но с высоким уровнем HbA1c - 42-47 миллимоль на моль, что характерно для преддиабетического состояния.

Сахарный диабет второго типа является метаболическим заболеванием, при котором наблюдается увеличение содержания глюкозы крови из-за снижения чувствительности тканей к инсулину. Оно возникает у людей, страдающих ожирением, также имеются научные данные о генетической предрасположенности к диабету. Одним из методов лечения является диета с низким содержанием сахаров.