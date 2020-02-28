Найдена пригодная для жизни газовая планета

Пятница, 28 Февраль 2020 Мир Мир

Астрономы пришли к выводу, что потенциальный мини-Нептун K2-18b, возможно, обладает водным океаном и пригоден для существования жизни.

Об этом сообщает издание Science Alert.

K2-18b, находящаяся в 124 световых годах от Земли, вращается вокруг красного карлика внутри зоны обитаемости — области, удаленной от звезды на расстояние, оптимальное для существования жидкой воды. Планета в 2,6 раза больше диаметра Земли и превышает массу Земли в 8,6 раза. Хотя астрономы обнаружили в атмосфере K2-18b водяной пар, нет подтверждений тому, что экзопланета является скалистой, а не газовым карликом (мини-Нептун).

Однако новая работа показывает, что, даже если K2-18b действительно является мини-Нептуном, на ней все равно может существовать жизнь. Исследователи выяснили, что планета богата водородом, а доля водяного пара составляет 0,02-14,8 процента. Также присутствует небольшое количество аммиака и метана. Согласно результатам моделирования, максимальная доля водорода от всей массы планеты в этом случае должна составлять всего лишь шесть процентов, а минимальная — около одной миллионной.

Это означает, что водородная оболочка планеты не создает высокое давление, чтобы водный океан под ней, если тот существует, достигал сверхкритической плотности. Иными словами, на мини-Нептуне может существовать достаточно широкий слой жидкой воды, в котором может потенциально зародиться жизнь.

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