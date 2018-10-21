Найдена самая красивая стюардесса в мире

Воскресенье, 21 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Найдена самая красивая стюардесса в мире

Пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании AirAsia самой красивой стюардессой в мире.

Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя Майбел Гуо в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.

«Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?» — интересовались одни. «Я бы частенько нажимал кнопку "вызвать стюардессу" во время этого полета», — шутили другие.

Некоторые посчитали такие комментарии неуместными, однако девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности. «Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», — сказала Гуо.

Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. «Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее», — добавила девушка.

После поста поклонника в Facebook в ее Instagram-аккаунте прибавилось около 50 тысяч подписчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: новые сроки договоров на аренду

      Парламент одобрил предложение Социалистической партии (PS).

      Подробнее

    • Португалия: Роналду виновен в уходе Игуана с "Ювентуса"

      Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин прокомментировал свой уход из итальянского "Ювентуса" прошлым летом.

      Подробнее

    • Испания: Саграда-Фамилия получила лицензию на строительство

      Спустя 130 лет с начала строительства Храма Святого Семейства в Барселоне, мэрия каталонской столицы выдаст официальную лицензию на проведение работ.

      Подробнее

    • Испанские банки распродают недвижимость

      Агентство Haya Real Estate выставило на продажу объекты недвижимости сразу нескольких банков Испании по сниженным ценам.

      Подробнее

    • Италия: паста с песто поможет пострадавшим в Генуе

      Стартует благотворительный проект в пользу пострадавших во время крушения автомобильного моста в Генуе.

      Подробнее

    • Власти Италии разработали законопроект о вооруженной самообороне

      Предполагается легализовать использование оружия для защиты жизни и имущества в границах собственного дома.

      Подробнее

    • Найдена самая красивая стюардесса в мире

      Пользователи социальной сети назвали сотрудницу авиакомпании AirAsia самой красивой стюардессой в мире.

      Подробнее

    • Страны с самым высоким госдолгом

      В начале этого года глобальный долг превысил 233 триллиона долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья