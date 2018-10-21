Найдена самая красивая стюардесса в мире

Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя Майбел Гуо в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.

«Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?» — интересовались одни. «Я бы частенько нажимал кнопку "вызвать стюардессу" во время этого полета», — шутили другие.

Некоторые посчитали такие комментарии неуместными, однако девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности. «Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», — сказала Гуо.

Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. «Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее», — добавила девушка.

После поста поклонника в Facebook в ее Instagram-аккаунте прибавилось около 50 тысяч подписчиков.