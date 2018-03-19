Найденную в итальянском городе авиабомбу взорвали в море

Об этом сообщили в мэрии города на Адриатическом побережье Италии.

Авиабомба английского производства была обнаружена 13 марта на стройке. В тот же день власти прибрежного города эвакуировали 23 тысячи жителей. Свои жилища временно покинули обитатели домов, находящихся в радиусе почти двух километров от места обнаружения бомбы, пишет РИА Новости.

Авиабомбу весом 225 килограммов перевезли на расстояние двух километров от побережья. Ее оставили в покое на шесть суток, так как существовала вероятность неконтролируемой детонации.

В понедельник утром команда саперов итальянских ВМС направились к затопленному на глубине 13 метров снаряду. На борту двух моторных лодок они привезли груз взрывчатки и произвели два взрыва - первый, более мелкий, должен был отпугнуть рыбу, второй - ликвидировать саму авиабомбу.

Несмотря на сообщения местных СМИ, взрыв не привел к появлению 30-метрового водяного столба. Погодные условия не позволили поднять бомбу к поверхности, поэтому ее взорвали лежащей на дне.