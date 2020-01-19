Найдено потерянное сокровище древней цивилизации

Воскресенье, 19 Январь 2020 Мир Мир

Найдено потерянное сокровище древней цивилизации

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики выяснили, что золотой слиток, найденный в городском парке Мехико, является частью сокровищ ацтеков.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели рентгеновское сканирование слитка и определили, что золото было потеряно захватчиками 30 июня 1520 года во время «Ночи печали», когда представители древней цивилизации в городе Теночтитлан, разъяренные убийством жрецов и военачальников, изгнали испанцев из столицы. При этом конкистадорам удалось унести часть сокровищ, присвоенных ими в 1519 году, но, по-видимому, они утеряли один из золотых слитков.

В июне 1520 года Кортес узнал, что испанский губернатор на Кубе послал группу солдат, чтобы арестовать его. Он покинул Теночтитлан, оставив в городе ацтеков лейтенанта Педро де Альварадо. В его отсутствие в столице ацтекской империи произошел конфликт, что усилило напряженность между коренными жителями и испанцами.

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