Найдено решение проблемы положения рук на фото

Во время съемки на красной ковровой дорожке большинство участников церемонии держали руки на талии или бедрах.

Однако лучше всего, по мнению экспертов, с «проблемой» справилась американская певица и актриса Леди Гага, которая получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» за трек Shallow в картине «Звезда родилась». 32-летняя Гага позировала, держа руки в районе лица: она прикрывала ладонями уши, дотрагивалась до кончика носа, придерживала подбородок и демонстрировала на камеру маникюр.

Церемония вручения премии «Оскар» состоялась 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Летом 2018 года знаменитости показали «стройнящую» позу для фотографий в купальнике. В Instagram-аккаунтах многих звезд начали появляться кадры, на которых девушки стоят на коленях, раздвинув ноги и отклонившись назад с прямой спиной. По мнению фотографов, в таком положении фигура выглядит наиболее привлекательно: живот становится плоским, а грудь визуально увеличивается.