Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера

Понедельник, 10 Декабрь 2018 Мир Мир

Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера

Полиция обнаружила в Новой Зеландии тело пропавшей во время кругосветного путешествия туристки из Англии. 

Тело Грейс Миллан нашли утром в воскресенье, 9 декабря. Оно было спрятано в кустах возле так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Предположительно, убийца привез его туда на арендованной машине, которую позже оставил за 300 километров в городе Таупо на севере Новой Зеландии.

«Тело необходимо обследовать, но собранные нами за несколько дней улики доказывают, что это Грейс», — прокомментировал детектив Скотт Беард.

Полиция нашла и арестовала подозреваемого в убийстве 26-летнего мужчину, но его имя пока не называется. Сотрудники правоохранительных органов еще не узнали, как Грейс Миллан встретилась со своим убийцей, однако ему уже предъявлено обвинение.

7 декабря сообщалось, что 22-летняя дочь миллионера Грейс Миллан перестала выходить на связь в субботу, 1 декабря. Исходя из расследования, проведенного полицейскими, последний раз Миллан была замечена с мужчиной в отеле CityLife в Окленде.

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