Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме
Супермодель Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму на благотворительном показе Fashion For Relief, который прошел в Лондоне 16 сентября, в наряде с оголенной грудью.
Фотографии с шоу опубликованы в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.
49-летняя Кэмпбелл вышла на публику в ярко-коралловом атласном платье в пол с глубоким вырезом на груди, который завершался небольшим бантом. Кроме него, на модели была длинная накидка в тон с вырезанными элементами, а также головной убор, украшенный свисающими помпонами. Весь наряд был создан итальянским люксовым модным домом Valentino.
На некоторых снимках модель прикрывает грудь или придерживает платье, чтобы декольте не оголило ее полностью.