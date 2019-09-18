Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме

Фотографии с шоу опубликованы в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

49-летняя Кэмпбелл вышла на публику в ярко-коралловом атласном платье в пол с глубоким вырезом на груди, который завершался небольшим бантом. Кроме него, на модели была длинная накидка в тон с вырезанными элементами, а также головной убор, украшенный свисающими помпонами. Весь наряд был создан итальянским люксовым модным домом Valentino.

На некоторых снимках модель прикрывает грудь или придерживает платье, чтобы декольте не оголило ее полностью.