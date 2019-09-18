Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме

Среда, 18 Сентябрь 2019 Мир Мир

Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме

Супермодель Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму на благотворительном показе Fashion For Relief, который прошел в Лондоне 16 сентября, в наряде с оголенной грудью.

Фотографии с шоу опубликованы в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

49-летняя Кэмпбелл вышла на публику в ярко-коралловом атласном платье в пол с глубоким вырезом на груди, который завершался небольшим бантом. Кроме него, на модели была длинная накидка в тон с вырезанными элементами, а также головной убор, украшенный свисающими помпонами. Весь наряд был создан итальянским люксовым модным домом Valentino.

На некоторых снимках модель прикрывает грудь или придерживает платье, чтобы декольте не оголило ее полностью.

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