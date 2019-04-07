Написанная рэпером книга впервые стала бестселлером

Список произведений, отмеченных изданием, опубликован на сайте газеты.

Сюжет книги строится вокруг истории о работнике супермаркета по имени Флинн. Однажды, приехав на работу, он оказался на месте преступления.

«Супермаркет» вышел в продажу в марте 2019 года, а в апреле книга заняла первую строчку среди бестселлеров. В истории рэп-культуры это произошло впервые.

«Бобби Холл написал свой первый потрясающий роман, столь же жесткий и трогательный, как и его лирика. "Супермаркет" похож на "Голый завтрак" и "Пролетая над гнездом кукушки", как если бы они встретились в "Бойцовском клубе"», — прокомментировал работу Logic писатель-фантаст Эрнест Клайн.

Помимо самой книги рэпер выпустил одноименный альбом Supermarket с саундтреками к роману.

В марте стало известно, что книгу о Гарри Поттере с нелепыми ошибками продали за десятки тысяч долларов на аукционе в Лондоне. В ней пропущены буквы, повторяются фразы и даже имя автора указано не так, как в остальных томах саги.