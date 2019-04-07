Написанная рэпером книга впервые стала бестселлером
Книга американского рэпера Logic «Супермаркет» стала бестселлером по версии The New York Times.
Список произведений, отмеченных изданием, опубликован на сайте газеты.
Сюжет книги строится вокруг истории о работнике супермаркета по имени Флинн. Однажды, приехав на работу, он оказался на месте преступления.
«Супермаркет» вышел в продажу в марте 2019 года, а в апреле книга заняла первую строчку среди бестселлеров. В истории рэп-культуры это произошло впервые.
«Бобби Холл написал свой первый потрясающий роман, столь же жесткий и трогательный, как и его лирика. "Супермаркет" похож на "Голый завтрак" и "Пролетая над гнездом кукушки", как если бы они встретились в "Бойцовском клубе"», — прокомментировал работу Logic писатель-фантаст Эрнест Клайн.
Помимо самой книги рэпер выпустил одноименный альбом Supermarket с саундтреками к роману.
В марте стало известно, что книгу о Гарри Поттере с нелепыми ошибками продали за десятки тысяч долларов на аукционе в Лондоне. В ней пропущены буквы, повторяются фразы и даже имя автора указано не так, как в остальных томах саги.