НАСА отправит на Марс пчел

Воскресенье, 08 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

НАСА отправит на Марс пчел

Специалисты НАСА планируют отправить на Марс роботов-разведчиков, снабженных крыльями.

Их назвали «марсианскими пчелами», и они предназначаются для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита на Красной планете. Об этом пишет издание Science Alert.

Другое название «марсианских пчел» - аэрокосмическая конструкция с машущими крыльями (англ. flapping wing aerospace architectures). Разработчики предполагают, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки на передвижную базу - марсоход. В настоящее время специалисты работают над технической осуществимостью проекта. В частности, они планируют использовать вакуумную камеру, чтобы изучить аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы.

По словам специалистов, предварительные исследования показали, что аппарат, имитирующий шмеля с крыльями цикады, создаст достаточную подъемную силу для полета. При этом разработчики собираются минимизировать затраты энергии, установив пружины у основания крыльев. Кроме того, если один робот упадет, другие «пчелы» смогут поднять его и перенести к базе.

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