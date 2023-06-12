Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас с Днём России!

Сегодня на изломе мировой истории все мы особо чувствуем сопричастность к судьбам российского государства и наших сограждан.

Нарастание международной напряжённости, попытки недружественного западного меньшинства разрушить мироустройство и международно-правовые отношения, подорвать базовые двусторонние межгосударственные договорённости, сформировать устойчивый отрицательный стереотип о России и россиянах, внести раскол в российское зарубежье – всё это нацелено на разобщение нашего общества, ухудшение положения российского многонационального народа и ослабление России, носителем суверенитета которой он является. Многовековая история российской государственности знает примеры справедливого выхода из самых сложных ситуаций. Этот опыт вкупе с нашими консолидированными усилиями позволяет не дать подобным планам реализоваться.

Ценим вашу любовь к России, которая проявляется и в этот непростой период. Знаем, что в гражданском обществе стран, ставших вашим вторым домом, к русским и в целом к россиянам продолжают относиться с уважением и симпатией. Признательны за ваш энтузиазм в поиске возможностей сохранения общероссийской культурной идентичности, развития деловых связей, защиты прав и свобод соотечественников. Своей общественной деятельностью вы вносите значительный вклад в поддержание российского исторического и культурно-гуманитарного наследия, продвижение русского языка, оберегаете детей от расползающейся в ряде стран деградации в духовно-нравственной сфере.

При наличии того колоссального геополитического и ресурсного потенциала, которым обладает наша страна, ключевая роль в государственном строительстве принадлежит её людям. Миллионы соотечественников образуют одну из самых многочисленных диаспор в мире, которая является неотъемлемой частью российского народа и гражданского общества. Наше единство – залог сохранения российской цивилизационной самобытности и преемственности в развитии российского государства.

В этот знаменательный день желаю всем вам, вашим родным и близким здоровья, мира и благополучия!

С Днём России, дорогие друзья!