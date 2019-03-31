Нашли украденную 20 лет назад картину Пикассо

"Портрет Доры Маар" украли в 1999 году с яхты саудовского шейха, стоявшей на якоре во французском Антибе. Поиски ни к чему не привели — шедевр считался безвозвратно утраченным.

В 2015 году Артур Брэнд узнал, что картина попала в нидерландские криминальные круги, где ее использовали как обеспечение в различных незаконных сделках, например, по продаже наркотиков или оружия.

Лишь через несколько лет удалось установить, что это то самое полотно, которое похитили с яхты, пишет РИА Новости.

В начале марта с Брэндом связались представители голландского бизнесмена, который купил картину. Он не знал, что картина была украдена.

По словам Брэнд, действовать нужно было быстро — он уведомил о находке французскую и голландскую полицию, а бизнесмен передал ему полотно. Эксперты уже подтвердили его подлинность.

Сейчас стоимость картины, на которой Пикассо изобразил свою спутницу, французскую художницу и фотографа Дору Маар, оценивается в 25 миллионов евро.

Это не первый раз, когда Артур Брэнд находит давно затерявшиеся предметы искусства. В ноябре прошлого года при его помощи властям Кипра передали мозаику Святого Марка, пропавшую из кипрской церкви Панайя Канакария после турецкого вторжения в 1974 году.