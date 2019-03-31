Нашли украденную 20 лет назад картину Пикассо

Воскресенье, 31 Март 2019 Мир Мир

Нашли украденную 20 лет назад картину Пикассо

"Индиана Джонс мира искусства" голландец Артур Брэнд нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад.

"Портрет Доры Маар" украли в 1999 году с яхты саудовского шейха, стоявшей на якоре во французском Антибе. Поиски ни к чему не привели — шедевр считался безвозвратно утраченным.

В 2015 году Артур Брэнд узнал, что картина попала в нидерландские криминальные круги, где ее использовали как обеспечение в различных незаконных сделках, например, по продаже наркотиков или оружия.

Лишь через несколько лет удалось установить, что это то самое полотно, которое похитили с яхты, пишет РИА Новости.

В начале марта с Брэндом связались представители голландского бизнесмена, который купил картину. Он не знал, что картина была украдена.

По словам Брэнд, действовать нужно было быстро — он уведомил о находке французскую и голландскую полицию, а бизнесмен передал ему полотно. Эксперты уже подтвердили его подлинность.

Сейчас стоимость картины, на которой Пикассо изобразил свою спутницу, французскую художницу и фотографа Дору Маар, оценивается в 25 миллионов евро.

Это не первый раз, когда Артур Брэнд находит давно затерявшиеся предметы искусства. В ноябре прошлого года при его помощи властям Кипра передали мозаику Святого Марка, пропавшую из кипрской церкви Панайя Канакария после турецкого вторжения в 1974 году.

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