Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

Пятница, 24 Май 2019 Мир Мир

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

Долг семьи певицы Жанны Фриске перед «Русфондом» в размере 7,9 миллиона рублей отдали, продав долю ее сына Платона.

Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» в четверг, 23 мая.

«Это первая часть долга из общей суммы в 21,6 миллиона рублей, которые по решению суда наследники Жанны Фриске должны вернуть фонду», — рассказал представитель организации. Он пояснил, что родственники артистки отдали 11,5 процента от всей суммы.

По данным издания, от лица Платона выступает его отец Дмитрий Шепелев. Теперь ребенок не является должником.

Отца артистки Владимира Фриске удивила новость о продаже дома и участка. «Я ничего не продаю, не знаю о действиях приставов и не хочу вообще это все обсуждать!» — заявил он.

15 мая стало известно, что родственники артистки погасили часть долга. Отмечалось, что фонд получил деньги в результате реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам певицы.

В мае 2017 года «Русфонд» подал в суд на родных певицы. Фриске получила от фонда 25 миллионов рублей на оплату лечения и по договору должна была вернуть неизрасходованные средства. При жизни артистки фонд получил отчет на сумму в 3,3 миллиона рублей. После ее смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги. Документы, подтверждающие оплату медицинских расходов на 22 миллиона рублей, они не смогли предоставить.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и самой распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.

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