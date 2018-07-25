Настало время Москвы - It's time for Moscow

Газета «Слово» уже в пятый раз принимает участие в этом представительном форуме.

Одним из ключевых стало выступление Сергея Черёмина, министра правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы на тему «Рост иностранных инвестиций в инфраструктуру

Москвы».

«Буквально за несколько лет благодаря реформам, нацеленным на создание максимально комфортного бизнес-климата, Российская Федерация поднялась в мировом рейтинге по категории “Бизнес” почти на сто позиций и занимает 35 строчку, - сообщил Сергей Черёмин. - К 2020 году мы планируем упрочить это положение и достичь 20 места. Москва лидирует во многих международных рейтингах… Сегодняшний бюджет Москвы хорошо сбалансирован, он бездефицитный, что нехарактерно для крупных мегаполисов мира. Москва не имеет публичного долга и по финансовым параметрам может считаться заемщиком уровня ААА».

Сегодня во всем мире развитие цифровых технологий достигло невероятных размеров. Они становятся частью жизни современного города и интегрируются во все сферы его деятельности. «Умные» решения призваны сделать жизнь людей комфортнее. Москва за последние несколько лет достигла ощутимых успехов в реализации концепции «умного» города.

На конференции министры правительства Москвы рассказали журналистам из разных стран о том, как современные технологии изменили жизнь в Москве, а также поделились планами развития и международного сотрудничества. Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного мегаполиса и интегрируются во все сферы его деятельности. «Умные» решения призваны сделать жизнь людей в городе комфортнее, оптимизировать потребление ресурсов, наладить взаимодействие властей и городского сообщества.

Москва за последние несколько лет достигла ощутимых успехов в реализации концепции «умного» города, это ощущают москвичи и признают международные специалисты. Ведётся работа по направлениям «безопасный город», интеллектуальная транспортная система, единая медицинская информационно-аналитическая система, «электронная школа», Smart ЖКХ и др.

Артем Ермолаев, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Москвы рассказал о развитии удобных информационных ресурсов. «Все москвичи хотят современную компьютеризированную медицину, футурологические прогнозы. Многие иностранные компании уже работают с искусственным интеллектом, в качестве примера можно назвать сплав искусственного интеллекта и цифрового зрения, - подчеркнул министр. - Не надо придумывать новые цели, цель должна быть одна: сделать жизнь москвичей более комфортной за счет современных технологий».

Владимир Черников, министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, рассказал об обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий: «Туризм - это драйвер всей экономики, и для Москвы туризм очень важен как отрасль и интереснейшее направление развития… Мы провели Чемпионат мира-2018, который, по словам представителей ФИФА, прошел более чем спокойно. Общая атмосфера не только была тихой и благоприятной, но и привела к тому, что все чувствовали себя защищенными. Чемпионат стал и испытанием, и одновременно оценкой нашей деятельности».

Все дни работы форума можно описать словами мэра Москвы Сергея Собянина, прозвучавшими в первый день: «Развеивать мифы и ломать стереотипы - это важная и благородная работа, которую с честью выполняют многие русскоязычные СМИ. Этому способствует традиционный международный форум, собравший в Москве журналистов, экспертов, представителей бизнеса и власти. Желаю вам успешной работы на форуме и ярких впечатлений от пребывания в гостеприимной Москве».

В своем выступлении директор «Слова» Нина Яковлева выразила благодарность организаторам за возможность участия в этом форуме, за то, что мы можем своими глазами увидеть, какими колоссальными темпами Москва движется в будущее. «Нам удается поговорить с людьми на улицах, услышать положительные отзывы, увидеть лично эффективную работу правительства Москвы», - рассказала Нина Яковлева участникам форума.