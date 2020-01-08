Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Среда, 08 Январь 2020 Мир Мир

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.

Фотография с французским миллиардером Антуаном Арно опубликована в ее Instagram-аккаунте.

В подписи к снимку модель отметила, что прошедший год был прекрасным и запоминающимся. «Не терпится отметить следующий год с нашими любимыми», — добавила она.

В комментариях подписчики, заметившие кольцо на безымянном пальце модели, спросили у Водяновой, действительно ли речь идет о свадьбе. Она эту информацию подтвердила.

О своем романе с Арно, с которым у модели двое общих детей, Водянова сообщила в 2011 году после развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

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