Натуристам запретили кататься по Парижу голыми

Тем не менее небольшая группа активистов нарушила запрет. Как сообщил телеканал France 3, акция началась в воскресенье в десять утра в «натуристской зоне» в Венсенском лесу. С утра там собралось чуть больше ста натуристов.

Участники должны были поучаствовать в мастер-классах рисования по телу (body painting), затем — провести «дружеский пикник», а в 14 часов выехать на 15-километровый пробег под названием «Cyclonue». Пробег должен был завершиться на площади Бастилии, сообщает euromag.ru.

Организаторы пробега призывали нагих соратников поучаствовать в нем на любом экологически чистом «транспортном средстве»: велосипеде, скейтборде, самокате или на роликовых коньках. Заявленная цель пробега: «дать представление о более чистом, безопасном и более позитивном мире», «чтобы передать хрупкость человека перед дорожным движением».

Организаторы также отметили, что подобные мероприятия под названием World Naked Bike Ride проходят в разных странах мира с 2001 года.

Тем не менее префектура полиции Парижа запретила голым людям выезжать на улицы французской столицы.

По данным телеканала France 3, проблема возникла в связи со статьей 222–32 Уголовного кодекса Франции, которая предусматривает наказание до года тюрьмы и до 15 тысяч евро штрафа за «выставление напоказ» (в голом виде), «навязанное другим людям» в общественных местах.

Таким образом, участники акции должны были либо ограничиться Венсенским лесом, либо выехать на пробег одетыми, передает BFMTV.

Позднее газета Le Parisien рассказала, что несколько человек все же выехали голыми на парижскую площадь Насьон и провели там несколько минут — «для фотографов и телекамер».

По данным газеты, организаторы мероприятия планируют оспорить в суде применение в их отношении статьи 222-32 УК Франции. Это был не эксгибиционизм, «мы хотели использовать нашу наготу как вектор, демонстрирующий хрупкость человечества», — сказал один из участников.