Назван автомобиль года

Об этом говорится на сайте автосалона.

Кроме того, Jaguar I-Pace победил в номинации «Самый экологичный автомобиль».

Машина заняла первое место среди 40 участников. Вместе с ней в тройке лидеров оказались Audi e-tron и Volvo S60/V60.

Отмечается, что звание «Автомобиль года» компания Jaguar Land Rover получает уже во второй раз. Предыдущим победителем становилась модель Jaguar F-Pace в 2017 году. Помимо этого, она выиграла в номинации «Лучший автомобильный дизайн года».

Лучшим городским автомобилем на World Car Awards признали Suzuki Jimny, лучшим люксовым — Audi A7, а лучшим гиперкаром — McLaren 720S.

Кандидатов оценивало международное жюри из 86 самых опытных и влиятельных автожурналистов из 24 стран мира, которых предварительно отбирали организаторы World Car Awards.